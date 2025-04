Pierce Brosnan verlor seine Tochter und Ex-Frau an Krebs

Pierce Brosnan (71), bekannt durch seine ikonische Rolle als Geheimagent James Bond, hat in seinem Leben nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch tiefe persönliche Schicksalsschläge erlebt. Der irische Schauspieler verlor sowohl seine erste Frau Cassandra Harris als auch seine Adoptivtochter Charlotte an Eierstockkrebs – eine Krankheit, die ihm in den vergangenen Jahrzehnten viel Schmerz bereitet hat. Laut einem Bericht des Mirror verstarb Cassandra, die Pierce 1980 geheiratet hatte, 1991 nach einem 18-monatigen Kampf gegen den aggressiven Krebs. Ihre Tochter Charlotte kämpfte 21 Jahre später gegen denselben Krebs und starb im Alter von nur 42 Jahren, umgeben von ihrer Familie.

Pierce sprach in Interviews bewegend über die lähmende Trauer, die ihn nach dem Verlust seiner Liebsten überwältigte. Besonders die letzten Momente mit Cassandra, in denen die Familie vereint Abschied nahm, haben sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingebrannt. Als er über die anhaltende Erinnerung an sie ein Jahr nach ihrem Tod sprach, erzählte er PEOPLE: "Sie hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin – dem Schauspieler, dem Vater, der ich bin." Und fügte hinzu: "Sie ist für immer in jedem Teil meines Wesens verankert. Jeden Tag ist sie bei mir. Ich bin so dankbar, jemanden wie sie getroffen zu haben." Trotz dieses Verlustes fand Pierce neuen Halt in seiner zweiten Ehe mit Keely Shaye Smith. Keely unterstützte ihn in seiner Trauer und gab ihm die Kraft, sich dem Leben wieder zu öffnen. "Keely ist mein Nordstern", sagte er einmal über seine Frau, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

Die Tragödien haben Pierce Brosnan von Anfang an in seinem Leben begleitet. Er wuchs ohne Vater auf, nachdem dieser die Familie früh verließ. Die Begegnung mit seinem Vater Jahrzehnte später war kurz. In einem Gespräch mit Esquire sagte Pierce dazu: "Ich habe ihn einmal getroffen. Ich verbrachte einen Sonntagnachmittag mit ihm. Wir erzählten uns dies und das, tranken ein paar Pints ​​Guinness und verabschiedeten uns." Trotz der tiefen Trauer in seinem Leben bleibt der Schauspieler ein Mann, der die Liebe und das Leben zu schätzen weiß. Offen sprach er Mirror zufolge auch darüber, wie wichtig es ihm ist, seine Frau täglich wissen zu lassen, wie sehr er sie liebt. "Liebe ist das wunderschönste Gefühl", sagte er – ein Gefühl, das den Schauspieler sicher auch in den dunkelsten Stunden getragen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan und Cassandra Harris im September 1989 in Malibu

Anzeige Anzeige

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der amfAR Gala 2018

Anzeige Anzeige