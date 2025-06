Pierce Brosnan dreht ersten Film gemeinsam mit seinen Söhnen

Pierce Brosnan (72) hat sich mit seinen Söhnen Dylan (28) und Paris Brosnan (24) für seinen neuen Western "The Unholy Trinity" zusammengetan. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als James Bond, spielt darin einen Sheriff im Montana der 1870er-Jahre. Seine beiden jüngsten Kinder übernehmen die Rollen eines Pastors und des Sohnes eines Rivalen seines Charakters. Pierce beschreibt das gemeinsame Projekt gegenüber People als "ein Geschenk der Zeit und Erinnerung". Für Dylan und Paris, die ihren Vater oft beim Drehen seiner Filme begleiteten, ist es der erste Schritt vor die Kamera in einem großen Film.

Die Idee, die beiden in den Film einzubinden, entstand während ihrer Besuche am Set – denn sie konnten die Crew schnell von sich überzeugen. Paris erwähnte gegenüber dem Magazin, dass ein solches Projekt anfangs einschüchternd wirkte, es aber durch die Nähe zum Vater und die entspannte Atmosphäre perfekt war, diesen Weg zu gehen. Parallel hat Paris weitere Filmpläne: Er steht aktuell mit Schauspiellegende John Rhys-Davies für den Coming-of-Age-Film "Overhill Manor" vor der Kamera. Auch Dylan ist kreativ unterwegs – allerdings hinter der Kamera. 2023 produzierte er einen Kurzfilm, in dem er die künstlerischen Wurzeln seines Vaters beleuchtete.

Insgesamt hat der Hollywoodstar fünf erwachsene Kinder. Aus seiner früheren Ehe mit der 1991 verstorbenen Schauspielerin Cassandra Harris stammen zwei Söhne namens Sean und Christopher sowie seine Tochter Charlotte, die nicht mehr am Leben ist. Sie verstarb 2013, wie auch ihre Mutter, an Eierstockkrebs. Dylan und Paris hat Pierce gemeinsam mit seiner Ehefrau Keely Shaye Smith. Mit ihr ist der 72-Jährige seit 2001 verheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris und Dylan Brosnan im November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris, Keely Shaye, Pierce und Dylan Brosnan bei den Golden Globes im Januar 2020

Anzeige Anzeige