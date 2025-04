Gewichtsverlust: Pierce Brosnan ist stolz auf seine Keely

Pierce Brosnan (71) und seine Frau Keely Shaye Smith (61) sorgten bei der Premiere von George Clooneys (63) Broadway-Stück "Good Night and Good Luck" in New York für Aufsehen. Das Paar erschien Arm in Arm auf dem roten Teppich und zeigte sich dabei wie gewohnt harmonisch. Besonders ins Auge fiel jedoch Keelys bemerkenswerte Transformation: Die ehemalige Journalistin präsentierte sich mit deutlich schlanker Silhouette, was erneut zu Spekulationen über einen beachtlichen Gewichtsverlust führte. Schätzungen zufolge soll sie über 45 Kilogramm abgenommen haben, eine Entwicklung, die sie durch gesunde Ernährung und Sport erreichte. "Keely hat diese Entscheidung allein getroffen", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Wie Insider betonen, wurde die Entscheidung zur Gewichtsabnahme ausschließlich von Keely selbst getroffen – unterstützt durch einen gesunden Lebensstil und viel Disziplin. Pierce habe keinen Einfluss auf den Entschluss seiner Frau gehabt, sei jedoch äußerst stolz auf sie. Schon in der Vergangenheit hatte der ehemalige Bond-Darsteller betont, dass er seine Frau für ihre Stärke und Ausstrahlung liebe: "In meinen Augen war sie schon immer die schönste Frau der Welt."

Pierce und Keely, die seit 24 Jahren verheiratet sind, gelten als eines der beständigsten Paare Hollywoods. Ihre Liebesgeschichte, die in den 1990er Jahren begann, wurde immer wieder für ihre Authentizität und Tiefe bewundert. Bereits in unserem letzten Artikel betonten wir die starke Bindung zwischen den beiden, die durch Liebe, Respekt und gemeinsamen spirituellen Halt geprägt ist. Ihre Ehe hat nicht nur zwei gemeinsame Söhne hervorgebracht, Dylan (28) und Paris (24), sondern ist auch ein Symbol für Beständigkeit in einer oft oberflächlichen Branche. "Wir mögen und lieben uns sehr", erklärte Pierce einmal – Worte, die ihre Beziehung vielleicht am besten beschreiben.

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Jahr 2017

Instagram / keelyshayebrosnan Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der "GoldenEye"-Premiere, 1995

