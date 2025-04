Pierce Brosnan schließt Rückkehr als James Bond nicht aus

Pierce Brosnan (71), der von 1995 bis 2002 in vier Filmen als ikonischer Geheimagent James Bond die Leinwand eroberte, hat sich erneut zu einem möglichen Comeback als 007 geäußert. In der "Today"-Show am 2. April wurde der Schauspieler auf das Thema angesprochen und zeigte sich offen: "Ich denke, ich könnte noch einmal damit durchkommen, in einem Notfall." Außerdem fügte er hinzu: "Lassen wir uns überraschen, wo uns der Wind hinträgt. Sie wissen, wo sie mich finden können." Auch künstliche Intelligenz sei mittlerweile ein Werkzeug, das solche Ideen denkbar macht, erklärte er weiter – doch insgesamt sei er mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden.

Bereits in Interviews aus den jüngeren Jahren hatte Pierce zugegeben, dass er die Idee eines Bond-Comebacks zwar als "romantisch" empfinde, sich aber lieber aus Respekt vor der Filmreihe zurückhalten würde. Im Gespräch mit GQ im März 2025 betonte er: "Ich denke, es ist besser, schlafende Hunde ruhen zu lassen. Alles verändert sich, alles zerfällt irgendwann. Ich finde, es sollte jemand Neues die Rolle übernehmen – frisches Blut." Dennoch sei ihm angesichts der anhaltenden Gerüchte und Spekulationen über seinen möglichen erneuten Einzug in die Welt des MI6 bewusst, dass Fans ihn immer noch stark mit der Rolle identifizieren.

Pierce Brosnan hatte in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren maßgeblich zum Erfolg des Bond-Franchise beigetragen und wird von vielen Fans bis heute als einer der elegantesten und charismatischsten Darsteller des Superspions verehrt. Abseits der Leinwand ist Pierce für seine warme, zugängliche Art bekannt und genießt heute ein ruhigeres Leben. Privat ist der Ire seit 23 Jahren glücklich mit Keely Shaye Smith (61) verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. In Interviews spricht der Schauspieler immer wieder über die Bedeutung von Familie in seinem Leben und über seine Liebe zur Kunst, die ihm inzwischen ebenso wichtig ist wie die Schauspielerei.

Pierce Brosnan als James Bond in "Stirb an einem anderen Tag"

Backgrid / ActionPress Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im März 2024

