Motsi Mabuse (39) ist immer noch total verliebt! Im Mai 2017 gaben die Tänzerin und ihr Evgenij Voznyuk ihre Verlobung bekannt – und nur einen Monat später waren sie "Mann und Frau": Bei einer ausgelassenen Feier gingen sie im Kreis von Freunden und Familie schließlich den Bund fürs Leben ein. Nun erinnert sich die Let's Dance-Jurorin an den Tag ihrer Hochzeit zurück.

Auf Instagram postete Motsi am Dienstag ein sehr privates Foto: Darauf betrachtet sie sich, gekleidet in ihr Hochzeitskleid, mit Brautstrauß und blumigem Kopfschmuck, im Spiegel. Selbstverständlich waren an diesem besonderen Tag auch Motsis Schwestern Phemelo und Oti an ihrer Seite – ebenfalls in weiße Kleider gekleidet. Zu dem Bild schrieb die Tanz-Trainerin: "The Bond" (auf Deutsch: "Das Versprechen"). Tanz-Kollege Massimo Sinató (39) war begeistert von dem Pic und kommentierte es mit drei kleinen Herzchen.

Im Sommer 2018 kam schließlich die Tochter von Motsi und Evgenij zur Welt. Wenn es nach der Profi-Tänzerin geht, darf sie gerne noch ein Geschwisterchen bekommen. Zu lange warten möchte Motsi mit der weiteren Familienplanung nicht mehr, wie sie in einem Interview verriet.

Anzeige

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse, April 2020

Anzeige

Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de