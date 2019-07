Sie schwebt einfach im absoluten Mama-Glück: Vor knapp einem Jahr wurden Motsi Mabuse (38) und Ehemann Evgenij Voznyuk zum ersten Mal Eltern und teilen seitdem ab und zu Momente aus ihrem Leben mit Kind. Kurz vor dem ersten Geburtstag ihrer Tochter wurde die Let's Dance-Jurorin jetzt aber ziemlich emotional: In einem Post widmete Motsi ihrem kleinen Schatz nun liebevolle Worte – und platzte beinah vor Stolz!

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige eine süße Momentaufnahme von ihrer kleinen Familie. Total verschmust kuschelt sich die ehemalige Profitänzerin auf dem Bild an ihr Baby; ihr Mann legt liebevoll den Arm um seine beiden Herzdamen. "Du bist mein Grund, mein Ein und Alles! Meine Kraft, mein Mut, meine Motivation, mein glücklicher Ort", kommentierte Motsi den Schnappschuss im Netz.

Bei der TV-Beauty läuft es derzeit auch beruflich wie am Schnürchen. Nach der mega-erfolgreichen "Let's Dance"-Staffel 2019 gab die Tanzlehrerin erst kürzlich einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere bekannt: Sie wird Jurorin bei der britischen Version von "Let's Dance". Noch in diesem Jahr dürfen sich die britischen Zuschauer von "Strictly Come Dancing" auf Motsi freuen.

Getty Images Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse beim "Let's Dance"-Finale 2019

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, TV-Star und "Let's Dance"-Jurorin

