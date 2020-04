Happy Birthday, Prinz Alexander! Der Bruder von Prinz Gabriel (2) hat ein weiteres Lebensjahr vollendet: Der älteste Spross von Prinz Carl Philip (40) und Prinzessin Sofia (35) feiert heute seinen vierten Geburtstag. In diesem Jahr ist es wohl ein ganz besonderer Tag, denn aufgrund der aktuellen Situation dürften Feierlichkeiten ausfallen. Anlässlich seines Ehrentages veröffentlichten seine stolzen Eltern einen neuen Schnappschuss des kleinen Royals – und mit diesem Bild verzaubert Alexander das Netz.

Mit einem süßen Foto wurde der schwedische Prinz (4) auf Instagram geehrt. "Herzlichen Glückwunsch an unseren geliebten Alexander zum 4. Geburtstag", gratulierte das Prinzenpaar unter der Aufnahme. Der Gefeierte lächelt etwas gezwungen an der Kamera vorbei und blickt in die Ferne. Im Gegensatz zu letztem Jahr sind Alexanders blonde Löckchen verschwunden, denn er trägt sein Haar nun glatt und fast schulterlang. Der Mini-Prinz trägt ein blau-weiß gestreiftes Hemd und darüber einen schwarzen Pullover.

Die Fans des Kleinen sind von dieser Aufnahme begeistert, und unter dem Pic finden sich zahlreiche Glückwünsche. "Ich wünsche dir einen lustigen und aufregenden Tag", schrieb ein User unter dem Posting. "Wie süß er ist" und "So ein netter Kerl", finden weitere Follower.

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit ihren Kindern an Ostern 2020

Instagram / kungahuset Prinz Alexander von Schweden, Foto zum dritten Geburtstag

Kungliga Hovstaterna Prinz Carl Philip von Schweden mit seiner Familie



