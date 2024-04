Royal-Fans schwärmen von Prinz Alexander von Schweden (8)

Vor acht Jahren erblickte Prinz Alexander von Schweden (8) das Licht der Welt. Schon damals entzückte der Sohn von Prinz Carl Philip von Schweden (44) und Prinzessin Sofia von Schweden (39) die Royal-Fans. Zu seinem heutigen Geburtstag überraschen die Eltern ihre Follower mit einem neuen Schnappschussdes Kleinen. "Heute feiern wir unseren geliebten Alexander, der acht Jahre alt wird", lautet die Bildunterschrift zu einem Porträt, auf dem Alexander ganz adrett sein Lächeln in die Kamera zeigt.

Auch die Bewunderer des schwedischen Königshauses richten dem Prinzen ihre Glückwünsche aus. Einige bringen ihm sogar das ein oder andere Kompliment entgegen. "Er sieht so anders und groß aus. Hübscher Alexander!", meint ein begeisterter User. Ein anderer meint ganz gewiss: "Es wird nicht schwer für ihn, seine Prinzessinnen zu bekommen. So ein netter Kerl. Glückwunsch, feinster Alexander." Es merkt sogar jemand an, dass man die Ähnlichkeit zwischen Alexander und seiner Mutter, der Herzogin von Värmland, erkenne.

Mit acht Jahren ist Prinz Alexander der älteste Sohn von Sofia und Carl. Im Jahr 2017 kam dann der zweite Sohn, Prinz Gabriel (6) und vier Jahre später wurde Sohn Nummer drei, Prinz Julian (3) geboren. Sie sind seit ihrer Geburt Teil der schwedischen Königsfamilie. Doch dass sie wirklich Prinzen sind, verstanden die Jungs nicht direkt, wie Sofia 2022 laut Bunte erklärte: "Sie sehen sich selbst nicht wirklich als Prinzen, aber für sie sind es die gleichen fantastischen Märchen wie für alle anderen Kinder bisher auch." Zu diesem Zeitpunkt waren die drei wahrscheinlich noch zu jung, um das zu realisieren.

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden im Mai 2023

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit den Kindern Alexander, Gabriel und Julian

