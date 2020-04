Laura Müllers (19) Verlobungsring gibt es nun für alle! Die Influencerin und ihr älterer Boyfriend Michael Wendler (47) gaben am Montagabend bekannt: Sie haben sich nach knapp zwei Jahren Beziehung verlobt. Ein zugehöriges Foto zeigt, wie sich die beiden zwischen Kerzen und Rosen küssen. Video-Material des Verlobungsringes ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Und noch mehr: Jetzt können die treuen Fans der amtierenden Let's Dance-Kandidatin das Schmuckstück sogar nachkaufen.

In ihrer Instagram-Story schwärmte die Bald-Ehefrau nicht nur in den höchsten Tönen von ihrem Liebes-Accessoire, sondern bewarb – wie es sich für eine waschechte Influencerin gehört – den Ring so, als wäre es eine Maxi-Packung Lippenstifte. Lauras Schmuckstück ist aus Weißgold und der Funkel-Stein hat über 1,5 Karat. Ihre Follower können diesen nun in einer Billo-Variante für den Preis von 59 Euro nachkaufen. "Wir haben eine kostengünstige Version für euch erstellt und wenn der euch gefällt, könnt ihr den jetzt nachkaufen in Silber", verkündet Laura selbst.

Eine, die sich den Ring sicher nicht nachkaufen wird, ist Christine Tiggemann. Die Mutter von Michael hält von der Liaison ihres Sohnes nicht besonders viel. "Micha liebt die ja abgöttisch, aber die Laura, die ist ein junges Mädchen – ich denke, die ist auf ihre Karriere besonnen, das steht jetzt erst mal im Vordergrund", vermutete sie in einem RTL-Interview.

Instagram / lauramuellerofficial Bestätigt Laura Müller, Influencerin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

Derner / ActionPress, Joshua Sammer/Getty Images Collage: Christine Tiggemann, Laura Müller und Michael Wendler



