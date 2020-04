Michael Wendlers (47) Mama Christine Tiggemann teilt gegen Laura Müller (19) aus! Eigentlich könnten der Schlagerstar und seine Liebste gerade nicht glücklicher sein. Denn seit wenigen Tagen sind sie verlobt. Schon in diesem Jahr wollen Laura und Michael vor den Traualtar treten. Doch nun könnte Wendlers Mutter dem Paar das Lächeln aus dem Gesicht treiben. Denn sie hält Laura nicht für die richtige Frau an der Seite ihres Sohnes!

"Am Anfang ist alles noch schön, frisch, verliebt, weil die ja jünger ist", erzählte die Rentnerin im Interview mit RTL. Dass diese Liebe bis an Laura und Michaels Lebensende hält, bezweifle sie jedoch. Und wer die Beziehung irgendwann beenden wird, steht für sie auch schon fest: Laura! "Micha liebt die ja abgöttisch, aber die Laura, die ist ein junges Mädchen – ich denke, die ist auf ihre Karriere besonnen, das steht jetzt erst mal im Vordergrund", munkelte Christine. Man wisse nicht, was in dem Kopf der Let's Dance-Teilnehmerin vor sich gehe. Sie könne sich jedoch vorstellen, dass Laura den Sänger irgendwann abservieren könnte nach dem Motto: "Ich brauche dich nicht mehr".

Die Wendler-Mama schoss bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen die 19-Jährige. Der "Egal"-Interpret brach daraufhin den Kontakt zu seiner Mutter ab. "Er hat mir auf WhatsApp getextet bezüglich Laura – ich wäre für ihn gestorben!", verriet Christine Anfang des Jahres.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2019, Berlin

Instagram / christine.tiggemann Christine Tiggemann und Michael Wendler



