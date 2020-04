Hatte Ashley Mattingly ihren Tod bereits vorher angekündigt? Beamte fanden das Erotikmodel vor einigen Tagen leblos in ihrem Zuhause im texanischen Austin. Aufgrund eines von ihr hinterlassenen Abschiedsbriefes konnte die Todesursache schnell geklärt werden – das blonde Playmate hatte sich das Leben genommen. Jetzt kommen weitere Details der Tragödie ans Licht: Vor ihrem Suizid hielt sich Ashley in einer Klinik auf!

Nur zwei Tage bevor Ashley Selbstmord beging, teilte sie Aufnahmen aus einem Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story filmte sich die Schönheit in einem grünen Gewand – in einem Klinikbett samt Sauerstoffschlauch. Und sie teilte ihren Followern mit, dass sie alkoholabhängig sei. Die Sucht hatte sie offenbar auch in medizinische Behandlung gebracht: "Ich habe schlechte Ratschläge befolgt und zu viel getrunken, woraufhin ich viel Blut erbrochen habe", erzählte sie.

Bereits in der Vergangenheit hatte Ashley immer wieder mit den Folgen ihrer Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Bereits im Februar teilte die 33-Jährige einen privaten Screenshot ihrer Handy-Notizen, in denen sie sich selbst offensichtlich mit eigenen Worten erinnern wollte: "Ich, Ashley Mattingly, gehe nicht als betrunkenes Playboy-Playmate unter. Merk dir das!"

Instagram / makingmemories9 Ashley Mattingly, Playboy-Playmate

Getty Images Ashley Mattingly und Jaime Edmondson im Mai 2014

Instagram / makingmemories9 Ashley Mattingly im März 2020



