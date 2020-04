Tobias Wegener (27) plaudert aus, wie er sich nach der Trennung von Janine Pink (33) vom heftigen Social-Media-Backlash erholt hat! Im Spätsommer vergangenen Jahres lernten sich die beiden bei Promi Big Brother kennen und lieben. Nach einer kurzen Romanze endete ihre Liebelei allerdings wieder und Janine machte ihrem Ex schwere Vorwürfe im Netz und in Interviews. Auf Tobi prasselten daraufhin Unmengen Hate-Kommentare ein. Promiflash hat er verraten, wie er sich damals vom Shitstorm ablenkte!

Er selbst hatte nach der Trennung nur ein Interview gegeben, danach kommentierte er das Liebes-Aus lange nicht. Zeit genug für die Kritiker, Tobi jede Menge böser Nachrichten zu schreiben. Im Promiflash-Interview berichtet er, dass er lange Angst hatte, sein Insta-Profil zu öffnen: "Ich hatte wirklich mein Handy zu Hause liegen gelassen und habe das gar nicht mehr in die Hand genommen. Ich bin nur noch bei WhatsApp rein oder habe telefoniert. Ich hatte Angst, Instagram aufzumachen" berichtete er. Tobis bester Freund und dessen Partnerin hätten ihm in dieser Zeit beigestanden und ihn immer wieder abgelenkt: "Die waren wirklich Tag und Nacht für mich da und haben mich immer wieder aufgebaut und haben gesagt, 'komm, wir gehen mal da hin, kommen wir unternehmen mal das', sodass ich einfach mal auf andere Gedanken gekommen bin", berichtete der Ex-Love Island-Kandidat.

Doch auch seine Familie baute Tobi in der Phase immer wieder auf: "Ich habe auch mit meiner Familie sehr viel Zeit verbracht. An den Wochenenden war ich bei meinen Großeltern oder mit meinen Schwestern oder meinem Patenkind im Zoo. Ich habe auch sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht und war in mich gekehrt", erzählte der 27-Jährige.

SAT.1/Richard Hübner Tobias Wegener, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Janine Pink, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Kandidat bei "Promis unter Palmen"



