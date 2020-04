Die Hip-Hop-Szene ist in großer Trauer! Fred The Godson machte sich einen Namen als Bronx-Rapper. Für Songs wie "Toast To That" oder "Doves Fly" wurde er von Fans gefeiert. Anfang des Monats sorgte er bei diesen allerdings für einen Schock: Der Musiker gab bekannt, am Corona-Virus erkrankt zu sein und sich im Krankenhaus zu befinden. Via Social Media bat er seine Community noch darum, für ihn zu beten. Doch die Gebete wurden nicht erhört: Fred starb jetzt im Alter von nur 35 Jahren!

Wie TMZ aus seinem Bekanntenkreis erfuhr, verlor Fred nun den Kampf gegen die Lungenerkrankung. Er hinterlässt seine Frau LeeAnn Jemmott sowie zwei kleine Töchter. Die Nachricht kommt überraschend: Seine Liebste verriet kurz nach Bekanntwerden von Freds Diagnose eigentlich noch, dass es Anzeichen einer Verbesserung seiner gesundheitlichen Verfassung geben würde. Offenbar hatte sich die Lage in den vergangenen Tagen aber wieder drastisch verschlechtert. Ob Fred die Klinik zwischenzeitlich wieder verlassen konnte, ist bisher unklar.

Zahlreiche Musikkollegen können den Verlust nicht fassen und nehmen im Netz Abschied. Unter anderem meldete sich auch French Montana (35) auf Instagram zu Wort. Zu einem Foto, das ihn gemeinsam mit dem Verstorbenen zeigt, schrieb er: "Ruhe in Frieden, Fred The Godson. Verdammt, das ist kacke. Bleibt zu Hause, Corona ist echt!"

Instagram / fredthegodsonmusic Fred The Godson im April 2020

Instagram / frenchmontana Fred The Godson und French Montana

Getty Images Fred The Godson



