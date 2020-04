Fiona Erdmann (31) wurde vor einigen Jahren durch Germany's next Topmodel bekannt. Obwohl es in Deutschland stets erfolgreich gewesen war, fand das Model erst in Dubai sein ganz großes Glück und verliebte sich in Mohammad. Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind und könnten nicht glücklicher sein. Promiflash sprach erst vor wenigen Monaten mit der Beauty und siehe da, Fiona war wohl damals schon in anderen Umständen!

Mitte Januar traf Promiflash die 31-Jährige am Rande der Berliner Fashion Week. Im Interview gab die Beauty damals preis, etwas zugenommen zu haben. "Ich habe knapp zehn Kilo zugenommen. [...] Mir passt 80 Prozent meines Kleiderschrankes nicht mehr", erzählte sie. Damals gab Fiona als Grund für die Gewichtszunahme mangelnden Sport an. Rein rechnerisch könnte die Schönheit damals aber durchaus schon schwanger gewesen sein – immerhin erwartet die einstige GNTM-Kandidatin ihren ersten Nachwuchs im September.

Ihr Babyglück kann Fiona jetzt schon kaum noch erwarten. "Ich konzentriere mich jetzt auf unser Baby. Das ist das größte Geschenk. Und ich denke viel an meine Mama. Ich werde es genauso machen wie sie – mein Kind mit viel Liebe überhäufen", erzählt sie im Interview mit Bunte.

Getty Images Fiona Erdmann auf der Berlin Fashion Week

Getty Images Fiona Erdmann, 2019

Getty Images Fiona Erdmann, Unternehmerin



