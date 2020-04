Große Baby-Überraschung in der Germany's next Topmodel-Familie: Fiona Erdmann (31) zählt seit Jahren zu den kultigsten Kandidatinnen von Heidi Klums (46) Casting-Show! Auch wenn sie beruflich stets erfolgreich und taff wirkte, musste sie privat einige Rückschläge einstecken. Vor einiger Zeit wanderte Fiona deswegen nach Dubai aus. Dort fand sie anscheinend in Mohammad die große Liebe. Und die beiden haben jetzt eine Mega-News – sie erwarten ihr erstes Kind.

Dies bestätigte die TV-Bekanntheit mit einem süßen Schwanger-Bild in der Zeitschrift Bunte. Wegen des freudigen Umstandes will sich Fiona erstmal ihre volle Aufmerksamkeit dem Privatleben schenken. "Ich konzentriere mich jetzt auf unser Baby. Das ist das größte Geschenk. Und ich denke viel an meine Mama. Ich werde es genauso machen wie sie – mein Kind mit viel Liebe überhäufen", verriet die stolze Bald-Mutter. Das Baby wird übrigens im September erwartet.

In einem Promiflash-Interview Anfang des Jahres gab Fiona an, dass sie zehn Kilo zugenommen hätte. Zu dieser Zeit war sie bereits schwanger – ob es sich dabei um die ersten Baby-Pfunde handelte?

Anzeige

Actionpress/ Tamara Bieber Fiona Erdmann beim IFA Gala Opening 2019

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, April 2019

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de