Wie geht Sebastian Preuss (29) mit dem Bachelor-Hate um? In der vergangenen Staffel des RTL-Kuppelformats hatte sich der Kickbox-Star in das Liebesabenteuer im TV gestürzt. Aber schon bevor er zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehformats im großen Finale keine letzte rote Rose vergab, ist Basti mehr als hart kritisiert worden. Viele Zuschauer und ausgeschiedene Kandidatinnen fanden ihn nicht authentisch. Doch was sagt der Sportler selbst zu diesen Vorwürfen? Promiflash hakt nach!

"Die ganze Kritik hat mich härter getroffen als erwartet, weil einiges davon natürlich auch nicht gerechtfertigt oder einfach nicht wahr war", gibt der 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash offen zu. Während seiner Zeit als TV-Kavalier sei er sich selbst nicht nur treu geblieben, sondern sei auch zu den Ladys immer total ehrlich gewesen. "Es gab Momente, in denen ich gerade wegen dem, was mir im Netz entgegengeschlagen ist, nicht mehr wusste, was ich machen soll", erinnert sich Sebastian an die heftigen Äußerungen zurück.

Weil ihn die Meinung vieler Fans ziemlich mitgenommen hatte, kullerten in der Reunion-Show nach der finalen Rosenvergabe sogar kleine Tränchen bei dem Münchner. Ein prominenter Kuppelshow-Experte steht ihm allerdings bei. Love Island-Star Tobias Wegener (27) gab kürzlich im Promiflash-Interview zu, mit Basti gelitten zu haben: "Da muss ich wirklich sagen, dass ich mich wirklich in die Rolle hineinversetzen konnte, weil ich es wirklich miterlebt habe." Nach der Trennung von Janine Pink (33) war auch er im Netz hart angegangen worden.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Der Bachelor

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im November 2019



