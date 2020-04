Endlich präsentiert Fiona Erdmann (31) den Vater ihres Kindes! Vor wenigen Tagen gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Die Nachricht kam deshalb so überraschend, weil bisher nicht bekannt war, dass Fiona überhaupt in einer Beziehung ist. Mittlerweile verriet sie aber, dass ihr Freund Muhammad heißt und sie sich das erste Mal vor drei Jahren in Dubai getroffen haben. Und wie sieht der werdende Vater aus? Dieses Geheimnis hat Fiona nun mit einem süßen Posting gelüftet!

Auf Instagram veröffentlichte die Fitness-Influencerin nun das erste Bild mit ihrem Freund. Während sie auf dem Foto bis über beide Ohren strahlt, hat er seine Hände schützend um ihren Bauch gelegt und versteckt seinen Kopf hinter dem von Fiona. Dennoch lassen Muhammads muskulöse Arme und sein voller Bart erahnen, warum die 31-Jährige sich in ihn verguckt hat. "Wir werden endlich unsere eigene kleine Familie haben und wir können es kaum erwarten, in ein paar Monaten unser kleines Wunder in den Armen zu halten", schrieb sie überglücklich zu dem Posting.

Doch warum zeigt Fiona ihren Liebsten erst jetzt? Gegenüber RTL erklärte die Schönheit, dass sie nie jemand gewesen sei, die viel über ihre Partner gesprochen habe. Und das solle sich mit Muhammad auch nicht ändern. "Wir werden jetzt kein Instagram-Couple und jeden Tag irgendwelche Stories oder Fotos miteinander machen", stellte sie klar.

Actionpress/ Tamara Bieber Fiona Erdmann beim IFA Gala Opening 2019

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

Getty Images Fiona Erdmann im Juli 2019 in Berlin



