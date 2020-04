Große Überraschung: Fiona Erdmann (31) ist schwanger! Die Germany's next Topmodel-Beauty gab gerade erst bekannt, dass sie im September ihren ersten Nachwuchs erwartet. Gemeinsam mit ihrem Freund Muhammad schwebt das Model zurzeit auf Wolke sieben. Nicht nur ihre Schwangerschaft ist eine Überraschung für ihre Fans, auch an ihrer neuen Beziehung ließ Fiona die Öffentlichkeit bisher nicht teilhaben. Dabei kennen sich die werdenden Eltern schon seit drei Jahren!

Das verriet die 31-Jährige jetzt im Bunte-Interview: "Wir sind uns vor drei Jahren in einem Strandrestaurant in Dubai begegnet. Muhammad sah superattraktiv aus. Er arbeitete an seinem Laptop, genau wie ich. Wir kamen ins Gespräch und verstanden uns auf Anhieb." Zunächst waren die beiden aber nur befreundet. Erst als Fiona 2018 nach Dubai auswanderte, kamen sie und Muhammad sich näher. "Dass wir ein Paar wurden, ergab sich wie ein langsamer, aber selbstverständlicher Prozess", erklärte sie.

Der 29-Jährige und die Laufstegschönheit haben gemeinsam schon eine Menge durchgemacht. Vor ihrem Umzug nach Dubai musste Fiona erst 2016 den Verlust ihrer Mutter verkraften und dann ist 2017 auch noch ihr Mann, von dem sie damals getrennt lebte, plötzlich verstorben. In dieser schwierigen Zeit konnte sie allerdings immer auf Muhammad setzen. "Als ich mit all den Erinnerungen im Haus meiner Mutter war, hat mich Moe getröstet und aufgebaut", erzählte sie.

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann bei der Fashionshow von Lena Hoschek, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann bei der Berlin Fashion Week Spring/Summer, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de