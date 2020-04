Achtete Karl Lagerfeld (✝85) aufgrund seiner strengen Erziehung so stark auf sein Gewicht? Der verstorbene Modezar war nicht nur für seinen guten Stil, sondern auch für seine spitze Zunge bekannt. Unter anderem hatte er 2012 behauptet, dass Adele Adkins (31) zu dick sei. Doch der Chanel-Kaiser hatte auch extrem viel Wert auf seine eigene Figur gelegt und in den Jahren vor seinem Tod eine strenge Diät eingehalten. Dass er so erpicht auf seinen Körper achtete, scheint jedoch einen traurigen Hintergrund zu haben: Karls Mutter soll ihn als Kind auf radikale Weise vom Essen abgehalten haben!

André Leon Talley arbeitet in der Vergangenheit für die Vogue und war ein guter Freund des Modeschöpfers. In Kürze kommt sein Buch The Chiffon Trenches auf den Markt und wie Daily Mail berichtet, enthüllt er darin auch schockierende Details aus der Kindheit des Designers. André behaupte in seinem Werk, Lagerfelds Mutter Elisabeth Bahlmann "schnürte [Karl] mit Lederfesseln ans Bett, um ihn daran zu hindern, nachts zu essen." Darüber hinaus hätte sie ihren Sohn aufgrund seines Aussehens und vor allem seines Gewichts extrem beleidigt.

In der Dokumentation Lagerfeld, der einsame König hatte Karl 2008 selbst über seine Mutter gesprochen. Dabei hatte sich schon gezeigt, dass er eine sehr strenge Erziehung genossen hatte: "Ihr lag nicht viel an Kindergeschwätz. Sie sagte: 'Wenn du mit mir reden willst, dann streng dich an, oder sei ruhig. Dein Unfug verdient nicht mehr Zeit, also sprich schneller.'" Sie habe ihm keine Komplimente gemacht und ihn stattdessen immer wieder auf seine Fehler hingewiesen. Das hatte er ihr aber scheinbar nicht verübelt: "Meine Mutter war aber perfekt für mich. Ohne sie wäre ich heute nicht, wie ich bin."

Getty Images Karl Lagerfeld und André Leon Talley im Mai 2012 in Versailles

Getty Images André Leon Talley im Mai 2018 in Los Angeles

Getty Images Karl Lagerfeld im März 2013 in Paris



