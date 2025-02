Heidi widmet Karl Lagerfeld die erste GNTM-Männer-Modenschau

Die nächste Ausgabe von Germany's Next Topmodel steht ganz im Zeichen von Karl Lagerfeld (✝85). Die männlichen Nachwuchsmodels müssen bei ihrer ersten Fashion Show die Designs des Modemachers in Szene setzen. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung anteasert, unterstützt sie dabei Hun Kim, der aktuelle Creative Director des Labels. Neben dem Experten und Jurychefin Heidi Klum (51) beurteilt sie dabei auch noch Eva Herzigová (51). Das Supermodel hat selbst einige Male mit Karl zusammengearbeitet und kann bestens einschätzen, welche Kandidaten seine Looks am besten präsentieren.

Für die Jungs geht es diese Woche um den Einzug ins Modelhaus, den sich die 26 Kandidatinnen schon in der vergangenen Folge sicherten. Dass sie in dieser Challenge ausgerechnet in Designs von Karls Marke laufen dürfen, ist für viele eine große Ehre. "In keiner Staffel war die erste Fashion Show für so einen großen Namen. Etwas Besseres könnte es gar nicht geben", freute sich der 24-jährige Kevin gegenüber dem Sender. Auch sein Konkurrent Chris schwärmte: "Ohne Model-Erfahrung hier zu stehen, Teil von so einer Fashion Show sein zu dürfen und für Karl Lagerfeld zu laufen – das ist ein unbeschreibliches Gefühl."

Unter den GNTM-Männern sind auch zwei Realitystars. Jonathan Steinig (29) und Ryan Wöhrl konnten Heidi und Naomi Campbell (54) beim Casting von sich begeistern. Ryans Witze über seine Vergangenheit haben die Mama von Leni Klum (20) allerdings irritiert. "Trinken, Party und Frauen sind definitiv keine Themen, die für Ryan bei GNTM wichtig sein sollten. Normalerweise bin ich auch sehr strikt und entscheide mich selten für Models mit TV-Erfahrung", gab sie zu bedenken.

ProSieben / Nadine Rupp "Germany's Next Topmodel"- Kandidaten

Instagram / ryanwoe Ex-"Ex on the Beach"-Kandidat Ryan Wöhrl

