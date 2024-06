Daniel Brühl verrät: Das hat er mit Karl Lagerfeld gemeinsam

In der neuen Serie "Becoming Karl Lagerfeld (✝85)" schlüpft Daniel Brühl (45) in die Rolle des weltberühmten Fashiondesigners Karl Lagerfeld. Die Serie von Disney+ soll zeigen, wer Karl wirklich war und wie er zu einer weltberühmten Legende wurde. In einem Interview mit T-Online sprach Daniel nun über Eitelkeit und Parallelen zwischen ihm und dem Modeschöpfer: "Neben dem sympathischen Karl sehen wir später auch den manipulativen, den dominanten, einen, der sehr bossy ist. Er konnte einschneidend und sehr temperamentvoll werden. Das sind Aspekte, die ich auch von mir kenne."

Daniel schildert, dass Karl als Kind ein Außenseiter gewesen sei. Auch wenn seine Mutter ihn immer beschützt haben soll, habe sie ihn dauernd bewertet. Das habe sich auf das Leben des Modedesigners ausgewirkt: "Seine inneren Konflikte, seine unfassbare Disziplin und der Druck, etwas erreichen zu müssen, standen über allem anderen." Auch Daniel gehe es ähnlich: "Ich kenne den Drang, unbedingt geliebt, respektiert und gemocht werden zu wollen." Für die Rolle des Modezaren habe er seine Eitelkeiten nach außen gekehrt: "Eines Abends beobachtete ich, wie die schwarze Haarfarbe, die mir für die Rolle aufgetragen worden war, an mir herunterlief. [...] Ich sah aus wie ein Mann in seiner Midlife-Crisis, der anfängt, sich die grauen Haare zu färben. Es war ein trauriges Bild."

Daniels Verwandlung in die Rolle des Karl war eine Herausforderung für ihn. Bei der Berlin-Premiere zur Serie gab der 45-Jährige gegenüber Bild zu, dass es besonders viel Vorbereitung gebraucht hatte: "Und nur so macht das ja auch Spaß. Ich bin dann extra nach Saint-Germain-des-Prés gefahren, weil das Viertel so wichtig für ihn war. Ich habe versucht, Paris mit seinen Augen zu sehen." Der Schauspieler hatte großen Respekt vor der Rolle.

