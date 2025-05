Karl Lagerfelds Luxusvilla in Frankreich wird versteigert

Modelegende Karl Lagerfelds (✝85) prunkvolles Anwesen – ein neoklassizistisches Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, das sich zwischen Paris und Versailles auf einem malerischen Hügel befindet – steht laut BILD bald zur Versteigerung. Der Modeschöpfer hatte das Anwesen mit einer Wohnfläche von 600 Quadratmetern, einem riesigen Park und mehreren Nebengebäuden sowie einem Tennisplatz 2010 erworben und zwei Jahre lang renovieren lassen. Wer mitbieten will, muss sich vorher qualifizieren: Ein Kautionsscheck von 927.000 Euro ist Voraussetzung, und das Mindestgebot liegt bei stolzen 4,635 Millionen Euro.

Das mittlerweile fast leere Anwesen – sowohl die Einrichtung als auch Antiquitäten wurden bereits im Mai 2022 bei Sotheby's versteigert – zeugt an vielen Stellen noch von Karls exzentrischem Geschmack. So ließ der Designer keinen Raum für gewöhnliches Rot bei den Feuerlöschern, sondern entschied sich stattdessen für Modelle in Chrom. Auch die Küche ist ein Paradebeispiel seiner Detailverliebtheit: Diese wurde dreimal überarbeitet, bis sie all seinen Ansprüchen genügte, und ist ausgestattet mit fünf Spülen, vier Öfen und einem Speiseaufzug. Auch Karls Vorliebe für niedrige Temperaturen wurde entsprochen, denn eine High-Tech-Klimaanlage gewährleistet eine konstante Raumtemperatur zwischen 16 und 18 Grad – genauso, wie der Modeschöpfer es liebte.

Karl, der am 19. Februar 2019 im Alter von 85 Jahren verstarb, hatte ein kompliziertes Erbe hinterlassen, das wegen Steuerschulden über Jahre eingefroren war. Dies führte dazu, dass sein Nachlass Stück für Stück verkauft wurde. Neben seinem materiellen Besitz hinterließ der deutsche Designer eine unverwechselbare Handschrift der Eleganz und Eigenart. Die Versteigerung seines Anwesens findet am 17. Juni in Paris statt.

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette

Getty Images Die Handschuhe von Karl Lagerfeld

