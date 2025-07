Für 4,6 Millionen Euro: Karl Lagerfelds Villa wurde verkauft

Das Anwesen der Modelegende Karl Lagerfeld (✝85), bekannt unter dem Namen "Villa des Voisins", hat bei einer ungewöhnlichen Auktion einen neuen Besitzer gefunden. Für den Mindestpreis von 4,635 Millionen Euro ging das Herrenhaus bei Paris an eine wohlhabende Familie aus Dubai. Die sogenannte Kerzenauktion, bei der der Zuschlag nach dem Abbrennen von zwei Wachskerzen erteilt wird, fand laut Bild am Dienstag in der Pariser Notarkammer statt. Lediglich ein Bieter war vor Ort, vertreten durch zwei Repräsentanten der Familie, die den Zuschlag bekam. Um überhaupt an der Auktion teilnehmen zu dürfen, mussten Bieter eine Kaution von 927.000 Euro hinterlegen – vielleicht eine Hürde für andere Interessenten.

Die luxuriöse Villa, die Karl Lagerfeld 2010 erworben und nach eigenen Vorstellungen umgestaltet hatte, beeindruckt nicht nur durch ihre großzügige Wohnfläche von 600 Quadratmetern, sondern auch durch die drei Nebengebäude und ihre idyllische Lage in Louveciennes. Laut einer Mitarbeiterin, die sich gegenüber der Zeitung äußerte, habe es im Vorhinein wohl zwei Gruppen von Interessenten gegeben – sowohl Familien mit Interesse an den guten internationalen Schulen in der Umgebung als auch Investoren, die eine Eventlocation im Sinn hatten.

Karl Lagerfeld, der bis zu seinem Tod 2019 für seine visionäre Kreativität in der Modewelt verehrt wurde, hatte verschiedene Residenzen weltweit, doch sein Pariser Herrenhaus galt vielen als Spiegel seines einzigartigen Geschmacks. Der Designer war bekannt für seine Vorliebe für opulente Architektur und klassische Eleganz, die auch in der "Villa des Voisins" ihren Ausdruck findet. Besonders schön: Die Käufer sind Lagerfeld-Liebhaber. "Die Familie will in dem Haus leben. Sie sind an Couture interessiert – und Fans von allem, was Karl Lagerfeld gemacht hat", erklärte einer der Repräsentanten gegenüber dem Blatt. Damit bleibt der Geist des Modezars in seinem ehemaligen Domizil lebendig und wird von einer Familie weitergetragen, die Lagerfelds Erbe offensichtlich zu schätzen weiß.

Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show 2011

Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show, 2012

Getty Images Karl Lagerfeld, 2009 in Venedig, Italien