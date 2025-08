Vermisstes Vermögen: Lagerfeld versteckte seine Millionen

Auch sechs Jahre nach seinem Tod sorgt Modedesigner Karl Lagerfeld (†85) mit seinem Erbe noch immer für Spekulationen. Bis heute ist keine genaue Summe bekannt, doch laut Bunte soll feststehen, dass 13,4 Millionen Euro des Erbes unauffindbar sind. Der Testamentsvollstrecker hat offenbar keinen Zugriff auf diese Gelder, die sich möglicherweise auf verborgenen Konten in Steuerparadiesen befinden. Bereits zu Lebzeiten hatte der Designer ein angespanntes Verhältnis zu den Steuerbehörden und lebte zeitweise in Monaco, um dort steuerliche Vorteile zu genießen, während er den Großteil seiner Zeit in Paris verbrachte.

Karls gesamtes Vermögen wird auf mehrere Hundert Millionen Euro geschätzt, die er sich als Chefdesigner von Chanel und durch geschickte Investitionen erwirtschaftete. So war er bekannt als Kunst- und Büchersammler, legte sein Geld zudem in Immobilien an. Gleichzeitig soll er Berater engagiert haben, die mit komplexen Firmenkonstrukten seine Steuerlast minimierten. Diese Praktiken könnten nun der Grund dafür sein, dass das Vermögen nicht ganz so transparent auf die Erben übergeht.

Seine legendären Besitztümer reflektieren den extravaganten Lebensstil, der ihn zeitlebens umgab. Kürzlich wechselte Karls "Villa des Voisins" nahe Paris bei einer ungewöhnlichen Kerzenauktion den Besitzer. Für 4,6 Millionen Euro ging das Herrenhaus, in dem der Modeschöpfer zu Lebzeiten selbst nur eine Nacht geschlafen haben soll, an eine Familie aus Dubai.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld, Designer