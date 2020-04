Claudia Obert (58) zieht ein gnadenloses Promis unter Palmen-Fazit! Am vergangenen Mittwoch verließ die Boutique-Besitzerin die Show freiwillig – der Grund: Ihre Mitstreiter Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23) hatten eine heftige Mobbing-Offensive gegen sie gestartet. Kein Wunder also, dass sie im Promiflash-Interview nach den Dreharbeiten kein Lob für ihre einstigen Konkurrenten fand: Claudia scheint die Truppe, mit der sie sich in Thailand eine Villa geteilt hat, ziemlich gleichgültig zu sein.

Promiflash hakte bereits vor der Ausstrahlung bei der Champagner-Liebhaberin nach, ob sie während der gemeinsamen Zeit etwas Spannendes über ihre Mitbewohner erfahren habe. "Eine Frau von Welt wie ich mit 58 Jahren, die kann wirklich nichts mehr erschüttern oder amüsieren oder spannend finden, und diese Pappnasen schon mal gar nicht", stellte sie direkt klar.

Sie schien auch keinen großen Wert darauf zu legen, die geknüpften Beziehung nach der Show weiter zu vertiefen oder aufzuarbeiten – im Gegenteil! "Die waren alle so belanglos und harmlos, das ist mir egal. Die können alle da wieder einziehen", erklärte sie.

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"



