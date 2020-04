Ihr Körper verändert sich mehr und mehr – und Maren Wolf (27) liebt es, ihn zur Schau zu stellen! Die YouTuberin ist aktuell in der 25. Schwangerschaftswoche und kann es kaum erwarten, ihren Sohnemann im August endlich in die Arme zu schließen. Seit bekannt ist, dass der Netz-Star schwanger ist, hält er seine Fans mit regelmäßigen Bauch-Updates auf dem Laufenden. Und jetzt ist es mal wieder so weit.

In einem neuen YouTube-Video lässt die 27-Jährige die Community nicht nur an ihrem spektakulären Alltag teilhaben, sondern präsentiert den Usern auch stolz ihre Babykugel. Und die hat in den vergangenen Wochen wirklich einen ordentlichen Schub gemacht. "Kurzes Bauch-Update, so sieht mein Bauch jetzt übrigens aus", erzählt die Influencerin und zieht als Beweis leicht ihr Shirt hoch. "Mein Nabel wird jetzt auch irgendwann ploppen", gibt sie preis. Aber kein Grund zur Sorge – dass sich der Bauchnabel während der Schwangerschaft nach außen wölbt, ist bei werdenden Mamas keine Seltenheit.

Aufmerksamen Abonnenten ist außerdem in früheren Vlogs aufgefallen, dass Maren sehr kurzatmig ist und immer wieder nach Luft schnappt – ebenfalls eine Nebenerscheinung der Schwangerschaft und der immer größer werdenden Babybombe. "Leute, ich bin schwanger, ich kann nichts dafür, ich kann das auch nicht kontrollieren", stellt sie in ihrem aktuellen Clip klar.

Maren Wolf im März 2020

Maren Wolf im April 2020

Maren Wolf, YouTuberin



