Eigentlich spricht Tom Beck (42) nicht viel über sein Privatleben.Doch wenn der Schauspieler einmal ins Plaudern gerät, kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Im November vergangenen Jahres wurden er und seine Frau Chryssanthi Kavazi (31) zum ersten Mal Eltern. Damit ist Baby Beck nun fast sechs Monate alt – und, wie Tom jetzt verrät, ist sein Sohnemann offenbar eine richtige Grinsebacke!

Im Interview mit Bunte gibt der 41-Jährige preis, dass der Knirps absolut "tiefenentspannt" sei. Der kleine Mann habe fast immer gute Laune und begrüße seine Eltern in der Regel am Morgen mit einem breiten Strahlen. "Vor allem sein morgendliches breites Grinsen entschädigt wirklich für alles – und mag die Nacht noch so hart gewesen sein", plaudert Tom aus.

Auch mit Promiflash hatte der ehemalige Alarm für Cobra 11-Star vor Kurzem über seinen Sohn und die schlaflosen Nächte gesprochen. "Die erste Phase war natürlich... da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ist okay. Klar, er wird wach, aber ich hab auch nicht damit gerechnet, dass man mehr Schlaf kriegt, wenn man Kinder in die Welt setzt", gab er sich gelassen.

Tom Beck, Schauspieler

Tom Beck im Juni 2019

Chryssanti Kavazi und Tom Beck, Februar 2020



