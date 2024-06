Tom Beck gibt Update: Chryssanthi ist "immer noch nicht fit"

Vor sieben Wochen wurden Chryssanthi Kavazi (35) und Tom Beck (46) zum zweiten Mal Eltern. Ein schönes Ereignis für die Schauspieler – doch das Wochenbett lief anders als geplant für die GZSZ-Bekanntheit. Auf der Bertelsmann-Party erscheint Tom ohne seine Frau. Im RTL-Interview verrät er: "Es ist so, dass Chryssa immer noch nicht fit ist. Das ist noch weit weg von rotem Teppich. Sie muss jetzt erst wieder ihr Immunsystem in Schwung bringen und das dauert noch ein bisschen."

Kurz vor der Geburt hatte sich Chryssanthi mit Ringelröteln angesteckt und musste deswegen ins Krankenhaus. Die 35-Jährige hatte mit hohem Fieber zu kämpfen – doch damit nicht genug. "Keiner wusste so richtig, was los ist, weil anscheinend hat sich auf diesen Ringelröteln-Infekt noch ein bakterieller Infekt gesetzt, weil mein Körper so geschwächt war, dass dann alles auf einmal kam", erzählte die zweifache Mama kurze Zeit später in ihrer Instagram-Story.

Zuvor hatte Chryssanthis Management ein Statement veröffentlicht, das Einblicke in die Abwesenheit des Serienstars gab. Die Schauspielerin hatte sich kurz vor der Geburt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Chryssanthis kleiner Tochter geht es gut und auch sie selbst ist endlich auf dem Weg der Besserung nach einer länger anhaltenden Grippe", hieß es in der Mitteilung gegenüber RTL.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und ihre Tochter im Mai 2024

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im April 2024

