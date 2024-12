Das machen die ehemaligen "Alarm für Cobra 11"-Stars heute

Bereits seit 1996 verfolgt Erdoğan Atalay (58) bei Alarm für Cobra 11 als Kriminalhauptkommissar Semir Gerkhan Verbrecher auf der Autobahn. Mehrere Partner begleiteten ihn schon bei der Aufklärung spannender Fälle, wobei das Privatleben des ein oder anderen ehemaligen Ermittlers auch nach dem Serienausstieg nicht langweilig wurde, darunter Daniel Roesner (40). Von 2016 bis 2019 war er aus der Serie als Paul Renner nicht wegzudenken und sucht auch jenseits der Kamera das Abenteuer: Nach dem Serien-Aus legte er sich ein Wohnmobil zu, in dem er bis heute leben soll. Auch ein Hausboot leistete sich der passionierte Surfer. Trotz abenteuerlichem Lifestyle, hat Daniel seinen Schauspielberuf noch nicht an den Nagel gehängt und war zuletzt bei "Leon – Kämpf um deine Liebe" zu sehen.

Als Ben Jäger lebte Tom Beck (46) in der Serie von 2008 bis 2013 und im Jahr 2019 ziemlich gefährlich. Privat schwelgt er in den letzten Jahren aber vor allem im Familienglück. Zusammen mit seiner Frau, der GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35), verkündete er im April dieses Jahres auf Instagram die Geburt seines zweiten Kindes – einer kleinen Tochter. Trotz seiner Vaterpflichten hält sich Tom auch beruflich auf Trab. Im Juni nahm er zusammen mit seinem Cobra-11-Kollegen Erdoğan an der Gameshow "Quizduell-Olymp" teil und erst im November ging der "Männertag"-Darsteller mit der Podcasterin Evelyn Weigert (34) auf Konzerttour. Vor Weihnachten wird er außerdem in dem Film "Nelly und das Weihnachtswunder" zu sehen sein.

Gedeon Burkhard (55) überraschte 2023 mit einer besonderen Verkündigung: Der Schauspieler, der von 2007 bis 2008 Chris Ritter verkörperte, ist in einer polyamoren Beziehung. Der "Inglourious Basterds"-Star erzählte gegenüber Bunte von seiner Partnerschaft: "Und ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit." Zusammen mit seinen Freundinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta lebt er in einer großen Wohnung in Berlin. Seine unkonventionelle Beziehung hält ihn jedoch nicht von seiner Schauspielkarriere ab. Zuletzt flackerte Gedeon bei "Die drei ??? – Erbe des Drachen" über die Kinoleinwände.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs

Anzeige Anzeige

Bieber, Tamara Gedeon Burkard mit seinen zwei Partnerinnen, 2022

Anzeige Anzeige