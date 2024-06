"Sie ist einfach süß": Tom Beck schwärmt von seiner Tochter!

Ende April wurden Tom Beck (46) und seine Frau Chryssanthi Kavazi (35) zum zweiten Mal Eltern. Und auf der Bertelsmann-Party in Berlin gerät der Schauspieler im Interview mit Promiflash so richtig ins Schwärmen über seinen Nachwuchs. "Sie ist einfach süß, sie ist einfach wunderschön. Es ist einfach zuckersüß und sie hat auf jeden Fall auch schon Power", verrät er. Die Kleine fange jetzt schon an, ihren eigenen kleinen Charakter zu entwickeln.

Tom und Chryssanthi halten ihre Kinder sehr privat – so haben sie beispielsweise den Namen ihres Babys nicht verraten. Zudem zeigen sie ihren Nachwuchs auf Social Media nur selten. Doch der TV-Star verrät im Plausch mit Promiflash ein wenig zum Aussehen seines Töchterchens: Momentan sehe sie ihm sehr ähnlich. In seiner Rolle als zweifacher Papa geht Tom offenbar richtig auf. "Wir sind jetzt komplett und wir genießen gerade die Zeit", gibt der 46-Jährige zufrieden preis. Aktuell bleibe er auch zu Hause, um für seine Frau und die Kinder da zu sein.

So erfreulich die Geburt ihrer Tochter auch war, so waren die vergangenen Wochen für Tom und seine Liebsten alles andere als leicht. Denn kurz vor der Geburt steckte sich Chryssanthi mit Ringelröteln an. Inzwischen geht es der GZSZ-Bekanntheit glücklicherweise aber wieder besser. "Wir haben ja viel mit Chryssas Krankheit zu kämpfen, aber es läuft gut. Wenn man die letzten Wochen sieht, wie schlecht es ihr ging, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz happy!", berichtet Tom Promiflash dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / chriss_cross Tom Beck, Chryssanthi Kavazi und ihr Baby, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und ihre Tochter im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Offenheit von Tom über sein Familienleben? Sehr erfrischend und sympathisch! Mir persönlich ist das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de