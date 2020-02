Der Alltag mit Baby ist offenbar gar kein Problem für Tom Beck (41) und seine Frau Chryssanthi Kavazi (31)! Seit knapp drei Monaten sind der Schauspieler und die GZSZ-Darstellerin glückliche Eltern eines Sohnes. Viel geben die zwei über ihren Nachwuchs bislang jedoch nicht preis. So ist zum Beispiel der Name des Kleinen weiterhin streng geheim. Ab und zu plaudert das Paar dann aber immerhin ein paar kleine Details aus dem Familienleben aus – so wie jetzt Tom im Promiflash-Interview!

Promiflash traf den frischgebackenen Vater auf der Premiere des Films "Nightlife". Auf die Frage, wie der neue Alltag mit Baby denn so sei, erwiderte er strahlend: "Wunderschön!" Auf dem roten Teppich wirkte Tom erstaunlich fit. Macht der nur wenige Monate alte Knirps zu Hause etwa nicht die Nacht zum Tag? "Es geht, eigentlich. Die erste Phase war natürlich... da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ist okay. Klar, er wird wach, aber ich hab auch nicht damit gerechnet, dass man mehr Schlaf kriegt, wenn man Kinder in die Welt setzt", hielt er abschließend fest.

Wenige Wochen zuvor hatte Promiflash auch Toms Frau zum Interview getroffen und hat mit ihr über den Namen ihres Sohnes gesprochen. "Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, ob wir ihn irgendwann mal verraten, aber erst mal nicht. Wir wollen den Kleinen aus der Öffentlichkeit heraushalten", erklärte Chryssanthi bei der Bunte New Faces Night in Berlin.

Backgrid / ActionPress Tom Beck, Schauspieler

Instagram / tombeckphotos Tom Beck mit seinem Sohn in Tirol

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi mit ihrem Sohn

