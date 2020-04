GZSZ-Fans dürften schon jetzt ganz aufgeregt sein: Heute Abend flimmert Episode 7.000 ihrer Lieblings-Daily über die Bildschirme – und das sogar in Spielfilmlänge. Bis es so weit ist, können sich die Zuschauer die Vorfreude mit ein paar nackten Tatsachen versüßen. Denn der Playboy bringt der RTL-Soap zu Ehren eine Spezial-Ausgabe raus. Darin zu sehen: Sämtliche GZSZ-Schönheiten, die für das Herrenmagazin bisher die Hüllen fallen ließen!

Und wer schmückt das Cover der Sonderedition? Iris Mareike Steen (28). Die Schauspielerin verkörpert bei GZSZ die Rolle der Lilly Seefeld. Während sie in der Vorabend-Serie als engagierte, angehende Ärztin und Teilzeit-Aktivistin eher selten tief blicken lässt, stellte sie 2015 unter Beweis: Den Schlafzimmerblick hat sie ziemlich gut drauf. Vor fünf Jahren feierte die heute 28-Jährige ihr Nackedei-Debüt – und scheint diesen freizügigen Schritt keinesfalls zu bereuen. "Ich denke immer noch so gerne an die Zeit zurück", beteuert sie nun im Playboy-Interview. "Es war eine Wahnsinnserfahrung für mich, und ich war so dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, den ich von allen Seiten bekommen habe. Ich würde es jederzeit wieder machen."

Doch das Spezial-Heft zeigt nicht nur Iris' Shootingfotos aus New York. Auch Ulrike Frank (51), Sila Sahin (34), Nina Bott (42), Isabell Horn (36), Uta Kargel (38), Bonnie Strange (33) und viele weitere Darstellerinnen sind zu sehen. Wer sich also die Wartezeit bis zur Ausstrahlung der heutigen Jubiläumsfolge um 19:40 Uhr schmackhaft machen will, findet die passende Lektüre im Playboy-Onlineshop.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Urlaub auf Mauritius 2018

MG RTL D / Bernd Jaworek Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Georg Wenzel / ActionPress Isabell Horn auf der Berlin Fashion Week



