Die Fans sorgen sich um Ivana Teklic (24)! 2014 hatte es die Beauty mit bosnischen Wurzeln bis ins Finale von Germany's next Topmodel geschafft. Hinter Stefanie Giesinger (23) und Jolina Fust (23) landete sie damals auf dem dritten Platz. Seitdem arbeitet die 24-Jährige hauptberuflich als Model und ist auch auf Social Media sehr aktiv. Dort löste sie nun mit einem neuen Foto Debatten aus – ihre Follower haben Angst um die Blondine!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Ivana am Wochenende ein Bild, das die Laufstegschönheit in einem schwarzen Bikini zeigt, dazu trägt sie farblich passende High Heels. Doch nicht das freizügige Outfit sorgte in den Kommentaren für Diskussionen – sondern ihr superschlanker Body! "Du bist schon sehr dünn. Ich hoffe, es geht dir gut!", schrieb ein Follower, ein anderer zog nach: "Du hast extrem abgenommen. Mache mir langsam Sorgen!" Eine weitere Userin kommentierte zudem: "Wie dünn. Das sieht irgendwie nicht mehr gesund aus!"

Nach der regelrechten Flut der bangen Nachrichten meldete sich Ivana selbst zu Wort. Sie versicherte ihren Fans, deren Sorge sei unbegründet, erklärte jedoch auch: "Es ist nicht so, als wäre ich jemals normalgewichtig gewesen. Ich habe nie gesagt, dass das hier gesund ist. Mein Körper funktioniert de facto nicht normal, das heißt nicht unbedingt gesund!"

Anzeige

Getty Images Ivana Teklic und Stefanie Giesinger im September 2014

Anzeige

Instagram / ivanatofficial Ivana Teklic im Herbst 2017

Anzeige

Getty Images Ivana Teklic im Finale von "Germany's next Topmodel" 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de