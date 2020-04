Ist das der Beweis für ein Liebes-Comeback von Kylie Jenner (22) und Travis Scott (29)? Die Eltern der Kleinen Stormi (2) schockten im Oktober mit Trennungs-News. Wegen ihrer Tochter pflegen die Unternehmerin und der Rapper allerdings weiterhin guten Kontakt. Wie zahlreiche Insider berichten, sollen sie sich in den vergangenen Wochen sogar wieder angenähert haben – von einer Freundschaft plus sei die Rede. Doch könnten sich wieder ernsthafte Gefühle zwischen den beiden entwickelt haben? Kylie postet jetzt nämlich eine rührende Liebeserklärung an ihren eigentlich Verflossenen!

Am 30. April feiert der Tattoo-Fan seinen 29. Geburtstag – im Zuge dessen widmet Kylie Travis auf Instagram auch eine zuckersüße, öffentliche Glückwunsch-Botschaft. "Alles Gute zum Geburtstag an den Vater des Jahres! Ich fange langsam an, zu akzeptieren, dass Stormi ein Papa-Kind ist. Dieses wunderschöne, schlaue, liebevolle und witzige kleine Mädchen – das war dein bestes Geschenk an mich. [...] Ich werde dich immer lieben", schwärmt die Brünette. Dazu postet sie eine Bilder-Collage mit den Highlights ihrer gemeinsamen Zeit, wie beispielsweise Stormis Geburt oder zahlreichen zuckersüßen Papa-Tochter-Momenten.

Ob Kylie mit den Worten "Ich werde dich immer lieben" auf eine romantische Liebe – oder doch ihren familiären Zusammenhalt als getrennte Eltern der kleinen Stormi angespielt hat? Am Wochenende offenbarte Kylies Neffe Mason (10) – der Sohn von Halbschwester Kourtney Kardashian (41) – nämlich in einem Livestream auf Instagram noch: "Nein, Kylie und Travis sind nicht wieder zusammen."

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit Tochter Stormi

Instagram / kourtneykardash Mason Disick, Sohn von Kourtney Kardashian



