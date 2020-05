Traurige Neuigkeiten für alle Scrubs-Fans: Schauspieler Sam Lloyd ist verstorben! Der 56-Jährige wurde einem breiten Publikum in seiner Rolle als schrulliger Psychologe Ted Buckland in der Krankenhaus-Comedy-Serie "Scrubs" bekannt. Durch seine witzige Rolle wurde er schnell zum Publikumsliebling. Privat musste Sam in den vergangenen Jahren aber mit seinem harten Schicksal kämpfen: Der Vater eines Sohnes wurde Anfang 2019 mit Lungenkrebs und einem inoperablen Gehirn-Tumor diagnostiziert. Nun ist Sam an den Folgen seiner Erkrankungen gestorben.

Sam Lloyds Agent hat den Tod des TV-Stars heute in einem Statement bestätigt, wie The Wrap berichtete. Wann genau der Serien-Darsteller aus dem Leben schied, ist allerdings nicht bekannt. Auf Twitter verabschiedete sich unter anderem der "Scrubs"-Creator Bill Lawrence von seinem jahrelangen Weggefährten: "Ich denke heute sehr viel an Sam Lloyd. Er war wirklich ein netter und lieber Typ. Er wird von vielen sehr vermisst werden."

Kurz nach seiner Krebs-Diagnose wurde Sam von seinen ehemaligen Kollegen nicht nur emotional, sondern auch finanziell bei seinem schweren Schicksal unterstützt. Die "Scrubs"-Co-Stars gründeten nämlich eine Fundraise-Kampagne, um Geld für ihren lieben Freund zu sammeln.

Getty Images Sam Lloyd, April 2006

Getty Images Bill Lawrence, November 2018

Kevin Winter/ImageDirect Der Cast von "Scrubs", 2002



