Es gibt neue Infos zu Oliver Pochers (42) Auftritt bei Let's Dance! Vergangenes Jahr nahm der Comedian an dem RTL-Format teil und fegte an der Seite von Profitänzerin Christina Luft (30) übers Parkett. Der 42-Jährige fiel in der Show aber nicht unbedingt durch ein ausgeprägtes Tanztalent auf, sondern blieb eher wegen seiner komödiantischen Auftritte in Erinnerung. Diesen Freitag kehrt der Hannoveraner auf die "Let's Dance"-Bühne zurück. Und nun hat der Blondschopf verraten, warum er in der Sendung auftreten wird!

"Ich werde heute Abend bei 'Let's Dance' tanzen – und zwar beim 'Magic Moment' von Ilka Bessin (48). Es sind zwar nur 30 Sekunden, aber das gibt es dann heute Abend zu sehen", verriet er in seinem Podcast Die Pochers hier, den er zusammen mit seiner Frau Amira (27) führt. Zu der Performance sind noch ein paar Details bekannt: Ilka wird für ihren "Magic Moment" in ihr Alter Ego Cindy aus Marzahn schlüpfen. Und unter Mitwirkung von Oli wird sie mit Profitänzer Erich Klann (33) einen Freestyle aus Hip Hop und langsamem Walzer zu "Work It" von Missy Elliott (48) und "Wie schön du bist" von Sarah Connor (39) tanzen.

Wird Ilka nach "Let's Dance" wieder öfter als Cindy auftreten? Die Komikerin hatte ihre Rolle nach 16 Jahren 2016 eigentlich an den Nagel gehängt. "Ich finde, wenn man den Schlussstrich zieht, sollte man auch dazu stehen", erklärte Ilka. Bei einer Anfrage für den guten Zweck könnte sich die Blondine allerdings vorstellen, sich auch nach dem "Let's Dance"-Auftritt wieder als Cindy zu verkleiden.

