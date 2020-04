Oliver Pocher (42) war das Highlight der zwölften Let's Dance-Staffel! Im vergangenen Jahr stand der Comedian zusammen mit der Profitänzerin Christina Luft (30) auf dem berühmten Tanzparkett. Obwohl er die RTL-Show nicht für sich entscheiden konnte, kamen seine oft komödiantischen Auftritte beim Publikum extrem gut an. Auch er selbst hatte offensichtlich viel Spaß beim Tanzen und scheint davon bis jetzt noch nicht genug zu haben: Deshalb kehrt der 42-Jährige zu "Let's Dance" zurück!

Mit einem Instagram-Post verkündet Oli die "Breaking News": Er werde am kommenden Freitag ein kleines Tanzcomeback in der Sendung feiern. Ob er etwa als Donald Trump (73) auftreten wird? Immerhin kommentiert der Entertainer zu der Bekanntgabe nicht nur "Trump tanzt", sondern postet auch einen alten Clip aus der Show "Deutschland tanzt!". Dort hatte er 2016 im Look des aktuellen US-Präsidenten zu Bruno Mars' Song "Uptown Funk" performt. Auf was sich die Zuschauer bei seinem anstehenden "Let's Dance"-Auftritt aber tatsächlich gefasst machen dürfen, hält er geheim: "Wie, mit wem, wann... Seid gespannt!"

Olis legendärer Auftritt in der ProSieben-Show hatte passenderweise am Wochenende der Trump-Wahl stattgefunden. Es dürfte den Komiker damals sehr erleichtert haben, dass seine Performance sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Kommentatoren gut angekommen war: Promiflash hatte nach der Show nämlich erfahren, dass vorher niemand von Olis politischem Auftritt gewusst hatte.

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Oliver Pocher im Donald-Trump-Look bei "Deutschland tanzt!" 2016

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance" 2019



