Die Musikwelt trauert um eines ihrer größten Talente! Mit 18 Jahren brachte sich Tony Allen selbst das Schlagzeugspielen bei und wurde in der Szene schnell zu einer festen Größe. Der Musiker mit nigerianischen Wurzeln war Mitbegründer des Afrobeats und arbeitete zusammen mit Fela Kuti und der Band Africa 70 an rund 40 verschiedenen Musikalben. Jetzt erreicht die Fans des Schlagzeug-Stars allerdings eine traurige Nachricht: Mit 79 Jahren ist Tony völlig überraschend gestorben.

Wie sein Manager Eric Trosset gegenüber der Agence France-Presse bestätigt hat, ist der Musiker am gestrigen Donnerstag in Paris gestorben. Nähere Informationen zu seinem Tod gibt es bisher allerdings nicht. "Er war völlig gesund, das kam ganz plötzlich", erklärte der Medienexperte. Nachdem er noch kurz zuvor mit dem Verstorbenen gesprochen hatte, habe sich dessen Zustand plötzlich verschlechtert und er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Auch viele Musikkollegen versetzt die Todesnachricht in große Trauer und sie bekunden im Netz ihr Mitgefühl. So schreibt zum Beispiel Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea auf seinem Instagram-Kanal, wie nahe ihm der Tod des 79-Jährigen geht: "Tony Allen, ich liebe dich. Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, mit dir zu rocken. Gott segne dich." Zu den Zeilen teilt er eine Reihe von Bildern, die Tony beim Schlagzeugspielen zeigen.

Getty Images Schlagzeuger Tony Allen

Getty Images Tony Allen 2018

Getty Images Flea



