Im Hause Harrison wird es ganz schön bunt! Dass in Influencer Dominic Harrison (28) ein absoluter Vollblut-Papa steckt, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Sportler kann seiner Tochter Mia Rose Harrison (2) bekanntlich nichts abschlagen und beweist in regelmäßigen Aufnahmen mit seinem Töchterchen immer wieder, dass er sich für keinen Zeitvertreib zu schade ist. Jetzt hatte sein Spross beispielsweise die Idee, seinen Vater etwas aufzuhübschen!

Auf seinem Instagram-Account postete Domi entzückende Schnappschüsse, die Mia und ihn während ihrer gemeinsamen Mußestunden zeigen. "Komm Papa, spielen" schlug die Familienprinzessin laut der Bildunterschrift vor und siehe da: Kurz darauf trug der Netz-Star auch schon ein rosafarbenes Haarband inklusive Schleife, während ihm seine Tochter die Nägel lackierte. Das Ergebnis: glitzernde Nägel!

Domi ist nicht der einzige Promi-Dad, der seine Fans regelmäßig mit derartigen Aufnahmen amüsiert: Selbst Dwayne "The Rock" Johnson (48) lässt sich immer wieder von seinen Kindern zu Teepartys und Co. überredet. Was sagt ihr zu solchen Papa-Tochter-Posts? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison im April 2020

Instagram / therock Jasmine und Dwayne Johnson



