Es wird ein weiteres Disney-Remake geben! Erst kürzlich teilte das berühmte Filmstudio mit, dass der Streifen "Arielle, die kleine Meerjungfrau" neu aufgelegt werden soll. Ein Teil des Casts steht für diesen Film bereits fest. Nun folgte die nächste, spektakuläre Ankündigung: Die Story über die rothaarige Nixe bleibt nicht der einzige Kultklassiker, der jetzt real verfilmt wird. Auch die Geschichte des Halbgottes Hercules soll eine Neuauflage bekommen!

Schon 1997 wurde der griechische Sagenheld in das Disney-Repertoire aufgenommen. Laut Berichten von DisInsider.com verpflichtete der Mega-Konzern bereits Jeffery Silver und Karen Gilchrist, die Produzenten von König der Löwen und "The Mandalorian", für das geplante Remake. Was viele Fans außerdem freuen dürfte: Die Realverfilmung soll, wie das Original, ein Musical werden. Außerdem wird die neue Version von "Hercules" auf der Kinoleinwand statt auf dem Streamingdienst Disney+ laufen.

Auf Twitter meldeten sich bereits die ersten Freiwilligen, die gerne bei dem Film mitwirken würden. Dazu gehören der Twilight-Darsteller Kellan Lutz (35), Schauspielerin Elizabeth Gillies (26) sowie der Ex-Glee-Star Amber Riley (34). "Hallo Disney Studios, erinnert euch an mich!", verlangte Letztere in einem Post zu der Remake-Nachricht.

ActionPress Hades im Film "Hercules" von 1997

ActionPress Ein Bild aus dem Film "Hercules" 1997

Getty Images Amber Riley bei einem Hollywood-Brunch im Juni 2019



