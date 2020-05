Fernsehshows in der Krise? Von wegen! Die aktuelle Lage dürfte für TV-Produzenten zwar eine Herausforderung darstellen. Denn wegen der Schutzmaßnahmen muss bei Sendungen wie Wer wird Millionär? auf das Publikum und die entsprechende Live-Atmosphäre verzichtet werden. Und durch die geschlossenen Ländergrenzen ist für zahlreiche Produktionen ein Dreh im Ausland momentan nicht möglich. Die TV-Macher wollen sich aber nicht damit abfinden und überlegen sich für zahlreiche Shows wie Das Sommerhaus der Stars kreative Lösungen!

Wie Bild berichtet, soll "Das Sommerhaus der Stars" auf jeden Fall produziert werden. Allerdings sollen die Episoden nicht wie sonst in Portugal gedreht werden, sondern in Deutschland! Das dürfte für den Zuschauer kaum sichtbar werden, da der Ort für die Show eher unbedeutend ist. Ob auch die diesjährige Bachelorette in Deutschland nach ihrem Traummann suchen wird – anstatt wie gewohnt in Südeuropa – ist allerdings noch nicht endgültig bestätigt. Im vergangenen Jahr hatte Gerda Lewis (27) das Vergnügen, in Griechenland auf Flirt-Kurs zu gehen. Deshalb hatten sie und ihre Rosenjäger sich bei den sommerlichen Temperaturen auch häufig in knappen Bade-Outfits präsentiert. Im kühleren Deutschland könnten solche Anblicke seltener werden.

Ähnliches gilt für die RTL2-Show Love Island: Normalerweise wird das Format in den Sommermonaten auf Mallorca gedreht. Doch nach aktuellem Stand stehen die Chancen eher schlecht, sodass offenbar auch hierfür Alternativen gesucht werden.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im April 2020

Anzeige

Instagram / yasin__ca Die ehemaligen "Love Island"-Kandidaten Yasin und Samira im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de