Das könnte eine regelrechte Achterbahn der Gefühle werden! Heute Abend startet die siebte Staffel des beliebten Gesangsformats Sing meinen Song. In diesem Jahr sind neben Gastgeber Michael Patrick Kelly (42), Nico Santos (27), Max Giesinger (31) und Lea (27) auch Rapper MoTrip, Rocker Jan Plewka (49) und Popsängerin Ilse DeLange (42) dabei. Gegenüber Promiflash haben die Stars schon jetzt einige Details der kommenden Episoden verraten und so viel scheint sicher: In diesem Jahr wird "Sing meinen Song" sehr emotional!

Im Promiflash-Interview gab Nico offen zu, dass die Show einen emotionalen Nerv bei ihm getroffen hat. "Ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht so nah am Wasser gebaut ist, aber wie viel ich da geweint habe, kann ich mir selbst nicht so richtig erklären. Irgendwas lag da in der Luft", erzählte der "Rooftop"-Interpret im Gespräch mit einem kleinen Schmunzeln. Auch Ilse zeigte sich von der Atmosphäre in diesem Jahr total beeindruckt. "Allgemein fand ich es schön, dass viele Künstler sehr persönlich waren. Vor allem, wie sie einen Song verändert haben. Es gab echt viele besondere Momente", offenbarte die gebürtige Niederländerin.

Selig-Frontmann Jan erinnerte sich im Gespräch ebenfalls an einen besonderen Augenblick. Nachdem MoTrip und Max einen Song performen wollten, ging viel schief am Set – doch die gesamte Crew nahm es mit Humor. "Wir haben nichts anderes gemacht als gelacht – wie Teenager. Das war wirklich ein schöner Moment", schilderte der 49-Jährige den besagten Vorfall.

