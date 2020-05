Fiona Erdmann (31) teilt ihr Schwangerschaftsglück mit den Followern. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2007 verheimlichte bis vor Kurzem noch, dass sie überhaupt Mutter wird. Das hat sich nun geändert. Mit ihrem Freund Muhammad genießt Fiona aktuell die Zeit bis zur Geburt in vollen Zügen und zeigt das auch im Netz. Jetzt hat sich die hübsche Brünette etwas ganz Besonderes für ihre Fans ausgedacht.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Fiona nun einen Schnappschuss, der sie auf einem Felsen direkt am Meer zeigt. Besonders auffällig ist ihr beachtlicher Babybauch, der sich unter dem weißen T-Shirt deutlich hervorwölbt. Aufgenommen wurde das Bild während ihrer Reise durch den Libanon, verrät das Model in seinem dazugehörigen Kommentar. Das war aber noch nicht alles. Die 31-Jährige kündigte an: Ab jetzt gebe es regelmäßige Rückblicke in die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft. Dafür hat Fiona anscheinend ordentlich Bild- und Videomaterial gesammelt: "Ich bin gerade noch dabei, die einzelnen Momente zusammenzuschneiden", schrieb sie neben ihr Nostalgie-Pic.

Die Abonnenten der Powerfrau können sich nun auf jede Menge intime Einblicke in den Alltag der werdenden Mama freuen. Sogar einen Youtube-Kanal mit dem Namen "Dashing Desert" erstellte sie dafür. Dort wolle Fiona in Zukunft über alle ihre Eindrücke und Erlebnisse während der Schwangerschaft reden.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Libanon

Getty Images Fiona Erdmann, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2007

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im April 2020



