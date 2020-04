Fiona Erdmann (31) kann es noch immer kaum glauben: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird zum ersten Mal Mutter. Erst Mitte der Woche machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich und teilte mit, dass es schon im September so weit sein soll. Dann erblickt ihr erstes Kind das Licht der Welt. Eine spannende Zeit also, die vor ihr liegt. Fiona selbst kann es noch nicht ganz begreifen, möchte die kommenden Monate aber natürlich in vollen Zügen genießen.

"Ich bin noch immer total durch den Wind. Was für eine aufregende und verrückte Zeit das doch gerade ist", schreibt Fiona auf Instagram und schwärmt: "Um ehrlich zu sein, es ist die schönste Zeit ever!" Ihr Baby scheint sie bereits ordentlich auf Trab zu halten: "Heute Morgen hat mich mein kleiner Schatz die ganze Zeit geboxt und getreten und ich kann einfach noch immer nicht glauben, was hier gerade alles passiert."

Dass die werdende Mutter endlich über ihre News sprechen kann, mache sie total glücklich. "Ich habe so viele Storys und Videos, die ich in den letzten Wochen gemacht habe und nun Stück für Stück posten werde", verrät Fiona. "Freut euch also auf viele, viele Babybauch-Momente."

Getty Images Fiona Erdmann, 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Fiona Erdmann beim IFA Gala Opening 2019

Getty Images Fiona Erdmann im Juli 2019 in Berlin



