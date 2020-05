Große Trauer um Florian Schneider-Esleben: Der deutsche Musiker ist tot. Zusammen mit seinem Musikerkollegen Ralf Hütter hatte er 1968 die Gruppe Organisation gegründet, aus der zwei Jahre später die Band Kraftwerk entstand. Sie waren Vorbilder auf dem Gebiet des Elektropop und inspirierten zahlreiche Künstler wie David Bowie (✝69), Depeche Mode oder Rammstein. Nun ist der gebürtige Düsseldorfer im Alter von 73 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht bestätigte das Musik-Label Sony laut der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Ralf Hütter. Er soll an Krebs gestorben sein. In den sozialen Netzwerken nahmen die Fans Abschied von ihrem Idol: "Die Alben von Kraftwerk waren so wegweisend und ihrer Zeit voraus" und "Seine Errungenschaften waren zu groß, dafür reicht ein Tweet nicht aus", schrieben zum Beispiel zwei User auf Twitter.

Florian Schneider-Esleben stieg 2009 bei Kraftwerk aus. Seinen Platz auf der Bühne übernahm der langjährige Mitarbeiter aus dem Kraftwerk-eigenen Kling-Klang-Studio, Stefan Pfaffe. Vor vier Jahren brachte er im Rahmen des Projekts "Parley for the Oceans" noch den Track "Stop Plastic Pollution" heraus.

Getty Images Die Band Kraftwerk 2012 in New York

Getty Images Ralf Hütter, Musiker

Getty Images Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert, und Stefan Pfaffe



