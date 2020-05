Anderson Cooper (52) lebt seit Kurzem in einer Patchwork-Familie! Für den CNN-Moderator hat sich kürzlich ein lang gehegter Wunsch erfüllt: Mithilfe einer Leihmutter ist er vor einigen Tagen zum ersten Mal Vater geworden. Die ersten Bilder seines Sohns Wyatt teilte der stolze Papa bereits auf seinem Social-Media-Account. Anders als angenommen, wird er das Kind allerdings nicht alleine großziehen: Er teilt sich die Fürsorge mit seinem Ex Benjamin Maisani!

"Auch wenn Benjamin und ich nicht mehr zusammen sind, ist er meine Familie und ich möchte, dass er auch für Wyatt Familie ist", offenbart Anderson am Montagabend im Gespräch bei The Late Show with Stephen Colbert. Sein einstiger Partner sei sogar mit ihm im Kreißsaal gewesen, als der Säugling auf die Welt gekommen sei. Das Ex-Paar hatte sich im März 2018 nach drei Jahren Beziehung getrennt.

Allerdings hatten Insider gegenüber Us Weekly berichtet, dass die Männer sich wieder annähern würden. "Sie sind heimlich wieder zusammengekommen und planen ihre Zukunft. Ben verkauft einen seiner Clubs und schraubt seine nächtlichen Aktivitäten zurück, um mehr Zeit zu Hause bei Anderson und dem Baby verbringen zu können."

Anzeige

Instagram / andersoncooper Journalist Anderson Cooper und sein Sohn Wyatt

Anzeige

Getty Images Anderson Cooper bei einem Event von Entertainment Weekly

Anzeige

Getty Images Benjamin Maisani und Anderson Cooper, 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de