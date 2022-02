Wie gelingt Anderson Cooper (54) und seinem Ex-Freund Benjamin Maisani die gemeinsame Kindererziehung? Im April 2020 wurde der homosexuelle CNN-Host zum ersten Mal Vater. Nun verkündete er, dass er erneut mithilfe einer Leihmutter ein Kind bekommen habe. Sein Sohn trägt den Namen Sebastian Luke Maisani-Cooper und ist laut seinem Papa bereits jetzt ein kluger und aufmerksamer kleiner Kerl. Nun verriet Anderson auch, dass er seinen Nachwuchs gemeinsam mit seinem Ex großzieht.

In seiner Talkshow "Anderson Cooper 360°" sprach der 54-Jährige nun ausführlich über seinen zweiten Sohn sowie die Erziehung seiner beiden Kinder. So verriet der Moderator beispielsweise, dass Sebastian von ihm und seinem einstigen Partner großgezogen werde. "Wyatt nennt mich 'Daddy' und Benjamin ist 'Papa'. Wir sind eine Familie", versicherte die Fernsehpersönlichkeit. Das Co-Parenting des seit 2018 getrennten Paares funktioniere auch super. So sei der Franzose derzeit beispielsweise damit befasst, auch Wyatt zu adoptieren, sodass der Nachname des fast Zweijährigen bald "ebenfalls in Maisani-Cooper geändert wird".

Vergangenes Jahr im September hatte Anderson gegenüber People bereits verraten, dass die gemeinsame Elternschaft für ihn großartig sei. "Wir sind zwar Ex-Partner, aber wir sind füreinander als Familie da und lieben uns auch als solche und als gemeinsame Eltern", hatte er damals erzählt. Dennoch gebe es das übliche Gezänk über die Erziehung, wie beispielsweise "wann er zum Schwimmunterricht geht oder ob er einen Overall anziehen soll".

Instagram / andersoncooper Anderson Cooper mit seinem Sohn Wyatt

Instagram / andersoncooper Anderson Cooper mit seinem Sohn Wyatt im März 2021

Getty Images Benjamin Maisani und Anderson Cooper

