Anderson Cooper (54) hat sich einen Herzenswunsch erfüllt. Im April 2020 wurde die offen homosexuell lebende Fernsehpersönlichkeit mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Vater. Wie glücklich ihn sein Sohn macht, zeigt der US-amerikanische Journalist seitdem immer wieder im Netz. Doch seine Familienplanung war bisher noch nicht abgeschlossen, wie er bereits im vergangenen September verriet. So wünschte er sich noch mindestens ein Geschwisterkind für den kleinen Wyatt. Jetzt gab Anderson bekannt, dass er ein weiteres Kind adoptiert habe.

Die freudige Ankündigung machte der TV-Moderator am Donnerstag gleich zu Beginn seiner Talkshow "Anderson Cooper 360°". So erzählte der 54-Jährige, dass sein erstgeborener Sohn Wyatt inzwischen 22 Monate alt sei und nun einen kleinen Bruder bekommen habe. "Sein Name ist Sebastian und ich möchte, dass Sie ihn kennenlernen", fuhr der Autor fort, bevor er auch gleich noch ein zuckersüßes Bild des neuen Familienmitglieds mit den Zuschauern teilte. Auch bei der Leihmutter bedankte er sich überschwänglich und versprach, ihre Freundlichkeit, ihre Opfer und ihre Liebe niemals zu vergessen.

Anschließend gab Anderson noch einige Einblicke in seinen Alltag als frischgebackener Zweifachvater. So erzählte er, dass sein Sohn ab und zu unter Schluckauf leiden würde, aber sogar seine Hickser bezaubernd seien. Sein zweites Kind sei bereits ein "kluger und aufmerksamer kleiner Kerl", der trotz Andersons Trennung "von mir und meinem besten Freund und ehemaligen Partner Benjamin Maisani aufgezogen" wird.

