Dieses Baby stibitzt Andy Cohens Söhnchen Benjamin die Krone! Im vergangenen Jahr durfte sich der kleine Spross des US-amerikanischen Moderators über einen ganz besonderen Titel freuen: Er wurde von einem Boulevard-Magazin zum "süßesten Baby der Welt" gekürt. Nun muss er allerdings Platz machen, denn in diesem Jahr bringt ein anderer kleiner Fratz die Herzen der Juroren zum Schmelzen: Anderson Coopers sechsmonatiges Söhnchen Wyatt!

Der kleine Fratz des CNN-Moderators erblickte erst Ende April das Licht der Welt – und bringt seitdem offenbar nicht nur das Herz seines TV-bekannten Vaters zum Schmelzen. Wie das People-Magazin in seinem jährlichen Ranking entschieden hat, darf der kleine Wyatt von nun an als "süßestes Baby der Welt" bezeichnet werden. Für Anderson sollte das allerdings kaum eine Überraschung sein – der TV-Host ist ohnehin schon hin und weg von seinem Kind. Nach Wyatts Geburt hatte er dem Blatt gegenüber schon geschwärmt: "Es fühlt sich an, als hätte mein Leben gerade erst begonnen!"

Der 53-Jährige habe sich sogar gefragt, warum er nicht schon viel früher Kinder bekommen hat – das sei ein ganz "neues Level von Liebe". "Es ist anders als alles, was ich jemals erlebt habe. Gleichzeitig fühlt es sich aber auch vertraut und unfassbar besonders und intim an", beschrieb er sein Vater-Dasein.

