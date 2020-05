Anderson Cooper (52) konnte sein Glück noch mit seiner Mutter Gloria Vanderbilt (✝95) teilen! Der CNN-Moderator hatte vor wenigen Tagen freudige Neuigkeiten für seine Fans: Er hat mit Hilfe einer Leihmutter seinen ersten Nachwuchs bekommen. Im Alter von 52 Jahren kann er nun seinen Sohn Wyatt in die Arme schließen. Doch Andersons Mutter konnte diesen Tag leider nicht mehr miterleben – sie starb im vergangenen Jahr. Sein bevorstehendes Vaterglück hatte er ihr aber noch erzählen können!

"Ich konnte ihr zum Glück noch kurz vor ihrem Tod erzählen, dass ich ein Baby bekommen werde", offenbart Anderson nun bei Live with Kelly and Ryan. Sein Sohn sei zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterwegs gewesen, doch er hätte sich bereits mit der Idee beschäftigt. "Sie war begeistert", erinnert er sich an die Reaktion seiner Mutter zurück. Die Designerin war an Magenkrebs erkrankt und im Juni 2019 an den Folgen gestorben.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs spricht Anderson auch ganz offen über seine neue Rolle als Vater. "Manchmal vergehen Stunden, und dann realisiere ich erst, dass ich seit Stunden da sitze und ihn im Arm halte [...] Er ist so süß. Ich kann gar nicht aufhören, ihn anzuschauen", schwärmt das TV-Gesicht.

Getty Images Anderson Cooper, CNN-Moderator

Getty Images Gloria Vanderbilt im Juli 2016

Instagram / andersoncooper Journalist Anderson Cooper und sein Sohn Wyatt



